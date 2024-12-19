"بأغنية الناظر".. جماهير الزمالك توجه انتقادات كوميدية لإمام عاشور في لقاء سيراميكا

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

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كتبت - نهى خورشيد:

وجهت جماهير القلعة البيضاء، انتقادات كوميدية لإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل دقائق من انطلاق لقاء الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وهتفت جماهير الزمالك المتواجدة بمدرجات استاد القاهرة، بأغنية فيلم الناظر:"عاشور عاشور عاشور عاشور".

يواجه الفريق الكروي بالنادي الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.



