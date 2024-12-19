"بعد غرز عمر كمال".. عضو مجلس إدارة الزمالك السابق يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - يوسف محمد:

آثار رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل بعد نشر بوست عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أبو رجيلة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "صاحى بفكر فى اختراع ابطن بيه البانيو علشان محدش يتقطع شرايينه لو وقع"، في إشارة إلى الإصابة التي تعرض لها لاعب الأهلي عمر كمال أمس.

والجدير بالذكر أن الأهلي أعلن أمس الأربعاء، إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجرح في اليد، يستوجب 4 غرز، بعد سقوطه خلال الاستحمام.

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