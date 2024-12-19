"الأول للعراب".. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

كتبت - نهى خورشيد:

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قرر جروس في مباراته الأولى بالولاية الثانية مع الأبيض الدفع بمحمد عواد فى حراسة المرمى.

في خط الدفاع كل من أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، وعمر جابر وفي وسط الميدان، الثلاثي نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، وكونراد ميشالاك.

بينما يتكون خط الهجوم من مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك: محمد صبحي، حمزة المثلوثي، أحمد محمود، محمد حمدي، محمد شحاتة، زياد كمال، ناصر ماهر، عمر فرج، وناصر منسي.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.