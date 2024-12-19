لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

"الأول للعراب".. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

07:31 م الخميس 19 ديسمبر 2024

كريستيان جروس مدرب الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قرر جروس في مباراته الأولى بالولاية الثانية مع الأبيض الدفع بمحمد عواد فى حراسة المرمى.

في خط الدفاع كل من أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، وعمر جابر وفي وسط الميدان، الثلاثي نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، وكونراد ميشالاك.

بينما يتكون خط الهجوم من مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك: محمد صبحي، حمزة المثلوثي، أحمد محمود، محمد حمدي، محمد شحاتة، زياد كمال، ناصر ماهر، عمر فرج، وناصر منسي.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كريستيان جروس الزمالك سيراميكا كليوباترا مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الدوري استاد القاهرة الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الخامسة(الدوري المصري)
في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة