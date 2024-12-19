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أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الخامسة.

وجاء تشكيل فريق الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ودخل فريق سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، أحمد بيكهام وعبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة وإسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي، أحمد القندوسي وأحمد بلحاج.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: ركلة حرة لصالح الزمالك في منتصف الملعب.

الدقيقة 4: هدف أول لصالح سيراميكا كليوباترا ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل على لاعب سيراميكا.

الدقيقة 7: ركلة ركنية لصالح الزمالك نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع سيراميكا أبعدها.

الدقيقة 13: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى الزمالك.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من فخري لاكاي لاعب سيراميكا يتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

الدقيقة 19: تسديدة من سيف الجزيري لاعب الزمالك يتصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 21: محمد عادل لاعب سيراميكا يحرز هدف التعادل للزمالك بالخطأ في مرمى فريقه.

الدقيقة 29: ركنية لصالح فريق سيراميكا كليوباترا يبعدها دفاع الزمالك.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من سيف الدين الجدزيري من على حدود منطقة الجزاءن بتصدى لها محمد بسام.

الدقيقة 36: تسديدة قوية من أحمد القندوسي لاعب سيراميكا يتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من لاعب الزمالك أحمد زيزو من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بالشباك الخارجية.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: تسديدة من إسلام عيسي لاعب سيراميكا من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 3+45: فرصة خطيرة لزلاكا لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الأول.

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