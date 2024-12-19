التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلة، نتيجة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الرابع.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وجاء تشكيل سيراميكا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، أحمد بيكهام وعبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة وإسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي، أحمد القندوسي وأحمد بلحاج.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: ركلة حرة لصالح الزمالك في منتصف الملعب.

الدقيقة 4: هدف أول لصالح سيراميكا كليوباترا ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل على لاعب سيراميكا.

الدقيقة 7: ركلة ركنية لصالح الزمالك نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع سيراميكا أبعدها.

الدقيقة 13: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى الزمالك.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من فخري لاكاي لاعب سيراميكا يتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

الدقيقة 19: تسديدة من سيف الجزيري لاعب الزمالك يتصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 21: محمد عادل لاعب سيراميكا يحرز هدف التعادل للزمالك بالخطأ في مرمى فريقه.

الدقيقة 29: ركنية لصالح فريق سيراميكا كليوباترا يبعدها دفاع الزمالك.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من سيف الدين الجدزيري من على حدود منطقة الجزاءن بتصدى لها محمد بسام.

الدقيقة 36: تسديدة قوية من أحمد القندوسي لاعب سيراميكا يتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من لاعب الزمالك أحمد زيزو من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بالشباك الخارجية.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: تسديدة من إسلام عيسي لاعب سيراميكا من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 3+45: فرصة خطيرة لزلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 50: تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الزمالك ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 53: انفراد من زلاكة لاعب سيراميكا ولكنه يسددها خارج المرمى.

الدقيقة 56: بطاقة صفراء للاعب الزمالك نبيل دونجا.

الدقيقة 63: بطاقة صفراء للاعب سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام.

الدقيقة 65: تسديدة قوية من عبد الله السعيد لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

الدقيقة 67: تسديدة قوية من عبد الله السعيد لاعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 74: انفراد من ناصر ماهر لاعب الزمالك ولكنه سددها بجوار القائم.

الدقيقة 80: تسديدة من أحمد القندوسي لاعب سيثرامكيا كليوباترا من داخل منطقة الجزاء، ترتطم بالقائم.

الدقيقة 85: توقف اللعب لإصابة محمد بسام حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: عرضية من زيزو يشتتها دفاع فريق سيراميكا.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.