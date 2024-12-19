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"تضارب وروايتان".. تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد

04:52 م الخميس 19 ديسمبر 2024

عمر كمال عبد الواحد

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كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، تضارب في التصريحات، بشأن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونقله إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لقطع في شرايين يده.

وبعد ساعات من هذه الأنباء، نشر الأهلي بيانا رسميا، قال فيه محمد رمضان المدير الرياضي: "الإصابة التي تعرض لها اللاعب عمر كمال عبد الواحد جاءت نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد، وحصل على راحة غدًا، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الجمعة، ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وتناقض هذا البيان مع تصريحات الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، الذي قال عبر برنامجه عل قناة أون تايم سبورتس: "حدثت مشادة بين إمام عاشور وزميله بالفريق عمر كمال عبدالواحد، وهذا خلال مران الفريق، بسبب انتقاد الأول للأخير في الأمور الفنية، ووصل الخلاف إلى غرفة الملابس".

بيان الأهلي بشأن إصابة عمر كمال عبد الواحد

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عمر كمال عبد الواحد إصابة عمر كمال عبد الواحد النادي الأهلي
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