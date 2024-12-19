منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف فيفا

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات، بعد انتهاء المنافسات الدولية، خلال عام 2024.

وحافظ منتخب مصر على مكانه في التصنيف العالمي، في المركز الـ33، وجاء في المرتبة الثالثة أفريقيا، بعد منتخبي المغرب والسنغال، على التوالي.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات عالميا، كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- بلجيكا

7- البرتغال

8- هولندا

9- إيطاليا

10- كولومبيا

فيما جاء تصنيف المنتخبات الأفريقية كالآتي:

1- المغرب والـ14 عالميًا

2 - السنغال والـ17 عالميًا

3 - مصر والـ33 عالميا

4 - الجزائر والـ37 عالميا

5 - نيجيريا والـ44 عالميا

6 - كوت ديفوار والـ46 عالميًا

7 - الكاميرون والـ 47 عالميًا

8 - مالي والـ51 عالميًا

9 - تونس والـ52 عالميًا

10– جنوب إفريقيا والـ57 عالميًا

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا