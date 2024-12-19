لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف فيفا

12:41 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الاتحاد المصري لكرة القدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات، بعد انتهاء المنافسات الدولية، خلال عام 2024.

وحافظ منتخب مصر على مكانه في التصنيف العالمي، في المركز الـ33، وجاء في المرتبة الثالثة أفريقيا، بعد منتخبي المغرب والسنغال، على التوالي.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات عالميا، كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- بلجيكا

7- البرتغال

8- هولندا

9- إيطاليا

10- كولومبيا

فيما جاء تصنيف المنتخبات الأفريقية كالآتي:

1- المغرب والـ14 عالميًا

2 - السنغال والـ17 عالميًا

3 - مصر والـ33 عالميا

4 - الجزائر والـ37 عالميا

5 - نيجيريا والـ44 عالميا

6 - كوت ديفوار والـ46 عالميًا

7 - الكاميرون والـ 47 عالميًا

8 - مالي والـ51 عالميًا

9 - تونس والـ52 عالميًا

10– جنوب إفريقيا والـ57 عالميًا

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر تصنيف فيفا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية
تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. . ماذا حدث في اليمن؟