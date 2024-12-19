"ذكرى سيئة و 14 ركلة جزاء".. ماذا يفعل أمين عمر في مباريات الزمالك؟

خالد بيبو: "كان هناك توجه ضدي في الأهلي.. و تلقيت تهديدا علنيا"

كتبت-هند عواد:

كشف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، ويدير أمين عمر اللقاء، حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول، وائل شعبان مساعد رابع وإبراهيم محجوب كحكم رابع، ويأتي محمد الصباحي على تقنية الفيديو "فار" ويعاونه هاني خيري.

وأدار أمين عمر 33 مباراة للزمالك، كأكثر عدد من المباريات في مسيرته التحكيمية أدارها لفريق واحد، فاز الزمالك في 24 مباراة منها وتعادل 7 وخسر مباراتين، وأشهر عمر 64 بطاقة صفراء ضد الزمالك، و 4 بطاقات حمراوات، واحتسب 14 ركلة جزاء للزمالك.

ويحمل أمين عمر، ذكرى سيئة لجماهير الزمالك، إذ أن آخر مباراة أدارها للأبيض، كانت نهائي كأس السوبر المصري، الذي حسمه الأهلي، بركلات الترجيح 7-6، في أكتوبر الماضي.

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