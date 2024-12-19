خالد بيبو: "كان هناك توجه ضدي في الأهلي.. و تلقيت تهديدا علنيا"

كتبت-هند عواد:

تحدث خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن فترته داخل النادي، مشيرا إلى أنه كان هناك توجه دائم ضده.

وقال خالد بيبو، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "تقييمي لفترتي في منصب مدير الكرة بالأهلي بالنسبة لأول سنة، نجاح من 70 إلى 80%، بالتأكيد لدي أخطاء وهذا أمر طبيعي، ومن وجهة نظري أبرز أخطائي أنه كان علي التعامل مع الإعلام أكثر من ذلك".

وأضاف: "تلقيت تهديدا علنيا، عندما كنت أرفض إجراء مداخلات أو ظهور إعلامي، بأنه سيتم الهجوم علي وحدث بالفعل، بعض الناس كانت تردد أن خالد بيبو لا يعترض على الحكام وبعد رحيلي لم يقال ذلك الأمر، ومحمد رمضان حاليا لا يعترض ولا أحد يتحدث، كان هناك توجه ضدي، كل شخص في المنظومة له نسبة في النجاح والفشل، لكن معي نسبتي في الخسارة 100% وفي المكسب 0%

وأتم بيبو تصريحاته: "هناك أشخاص خلف التوجه ضدي وقت عملي كمدير كرة في الأهلي "أنا غير مسامح وإن شاء الله هشوف فيهم يوم"، وأعلم هؤلاء الأشخاص بالاسم، لا يوجد شيء اسمه "طيب مع اللاعبين".