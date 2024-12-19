لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

تغيير وحيد لجروس.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

10:25 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد شحاتة ومحمد حمدي وبنتايك من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    محمد شحاتة لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في أولى مباريات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويجري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تغيير وحيد على تشكيل الأبيض، عن المباراة السابقة، بالدفع بمحمد شحاتة بدلا من ميشالاك.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط، نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد

خط الهجوم، زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تشكيل الزمالك المتوقع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية
تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. . ماذا حدث في اليمن؟