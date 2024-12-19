تغيير وحيد لجروس.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

مصراوي يكشف موقف 7 لاعبين في الأهلي من خوض مباراة شباب بلوزداد

كتبت-مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في أولى مباريات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويجري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تغيير وحيد على تشكيل الأبيض، عن المباراة السابقة، بالدفع بمحمد شحاتة بدلا من ميشالاك.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط، نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد

خط الهجوم، زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي