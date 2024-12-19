اللقاء الأول لجروس.. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

مصراوي يكشف موقف 7 لاعبين في الأهلي من خوض مباراة شباب بلوزداد

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، أولى لقاءات السويسري كريستيان جروس، الذي تولى القيادة الفنية للفريق، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز خلال الأيام الماضية.

وتولى كريستيان جروس، تدريب الزمالك من قبل، خلال الفترة ما بين يونيو 2018 ومايو 2019

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس، برصيد 7 نقاط.