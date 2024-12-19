مصراوي يكشف موقف 7 لاعبين في الأهلي من خوض مباراة شباب بلوزداد

كتبت-مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، موقف مصابي النادي الأهلي من خوض مباراة شباب بلوزداد.

وقال المصدر: "يوجد خمسة لاعبين وهم محمد الشناوي وعمر كمال عبدالواحد وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومصطفي شوبير، سيخضعون لفحص طبي أخير، لحسم موقفهم من مباراة بلوزداد بخلاف جاهزية الثنائي يحيى عطية الله وياسر إبراهيم، الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي جاءت مطمئنة إلى حد بعيد وهي آلام خفيفة في الكتف الأيمن، لكنه سيخضع لفحص طبي قبل خوض مران الفريق الأحمر غداً الجمعة بملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر وفرص لحاقه بالمباراة كبيرة للغاية".

وأضاف: "مصطفي شوبير عاد للتدريبات بشكل تدريجي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويمكن دخوله القائمة، لكن الاتجاه الأكبر هو الحفاظ عليه وإبعاده على أن يكون جاهزا للمشاركة من بعدها، وموقف بيرسي تاو بسيطا للغاية، لكن غيابه عن التدريبات اليومين الماضيين يقلص من فرص وجوده بمباراة بلوزداد".

وأوضح:" عمر كمال عبدالواحد سيتم متابعة حالته ولكن هناك اتجاه لإبعاده عن المباراة خاصة أنه تعرض لنزيف في يده وسيتم حسم موقفه غدا، طبيب الفريق منحه تعليمات بالراحة التامة مع برنامج غذائي معين ، وأزالت الأشعة التي خضع لها طاهر محمد طاهر القلق الذي عاشه اللاعب الأيام الماضية".

وأتم المصدر تصريحاته: "أثبتت أشعة طاهر عدم إصابته في الرباط الصليبي أو في غضروف الركبة، لكنها عبارة عن كدمة قوية في الركبة والأقرب هو غيابه عن مباراة بلوزداد، وأخيرا شارك الثنائي ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله تدريجيا في التدريبات الجماعية، وأصبحا على أتم استعداد لخوض المباراة".