الزمالك ضد سيراميكا.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تقام مباريات الجولة الخامسة اليوم من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يواجه نادي طلائع الجيش نادي بتروجيت في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

وتنقل المباراة على شاشة قناة أون سبورتس 1

كما يواجه نادي حرس الحدود نادي المصري البورسعيدي في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

وتنقل المباراة على شاشة قناة اون تايم سبورتس2

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة

وتنقل مباراة الزمالك والمصري على شاشة قناة أون تايم سبورتس1.

وتستأنف مباريات الجولة الخامسة الجمعة 20 ديسمبر، حيث يواجه نادي الجونة إنبي في الخامسة مساء.

وتستكمل بقية مباريات الجولة يوم السبت 21 ديسمبر، حيث يواجه نادي غزل المحلة نادي الاتحاد السكندري في الخامسة مساء، ويواجه نادي الإسماعيلي نادي بيراميدز في الثامنة مساء.

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