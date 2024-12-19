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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

09:30 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد المصري (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد المصري (1)
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    جماهير الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي حددت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط جمعهم من 4 مباريات، فيما يأتي سيراميكا في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.

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الزمالك ضد سيراميكا.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

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