موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

مصراوي يكشف موقف 7 لاعبين في الأهلي من خوض مباراة شباب بلوزداد

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي حددت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط جمعهم من 4 مباريات، فيما يأتي سيراميكا في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.

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