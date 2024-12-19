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"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا قبل مباراة اليوم

10:17 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
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    مباراة سيراميكا وطلائع الجيش
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    احتفالات لاعبي سيراميكا 1
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    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا
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    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 1
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    الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا
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    سيراميكا كليوباترا يفوز على فيوتشر
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    فريق الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اتليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وستكون هذه هى المواجهة العاشرة، التي تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معاً في 9 مباريات من قبل.

وسبق وأن واجها الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في 9 مباريات من قبل، تمكن خلالهم الفارس الأبيض، من تحقيق الفوز في كل هذه المباريات.

ونجح لاعبو نادي الزمالك في تسجيل 20 هدفاً في شباك فريق سيراميكا كليوباترا، فيما تلقت شباكهم 7 أهداف فقط.

ويتقاسم ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري، صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين معاً، برصيد 3 أهداف لكلا منهما.

والجدير بالذكر أن هذه ستكون المباراة الأولى للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للزمالك على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض.

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