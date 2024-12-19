يعد المدافع الشاب محمد عبد المنعم الذي لمع نجمه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، واحدًا من أكثر اللاعبين إلهامًا في كرة القدم المصرية، رحلته لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والصعاب التي صقلته وأعدته ليصبح واحدًا من أعمدة الدفاع في والمنتخب الوطني.

عبد المنعم وحلم كرة القدم

ولد محمد عبد المنعم في إحدى المناطق الشعبية بمحافظة الزقازيق، حيث كانت ظروف الحياة متواضعة، عاش طفولة مليئة بالتحديات، حيث بدأ رحلته من شوارع المدينة، حتى وصل لملاعب أوروبا.

محمد عبد المنعم والانضمام للمارد الأحمر

لفتت موهبة عبد المنعم أنظار كشافي النادي الأهلي، وتم ضمه إلى قطاع الناشئين، ورغم صغر سنه، أظهر التزامًا وانضباطًا كبيرين، مما جعله يتقدم سريعًا في المراحل العمرية داخل النادي، لم تكن طريقته المميزة في الدفاع وحدها ما يميزه، بل أيضًا شخصيته القوية وإصراره على إثبات نفسه.

إعارات متتالية وتألق مع الفراعنة

لم تكن رحلته داخل الأهلي خالية من التحديات، حيث تم إعارته إلى أندية مثل سموحة وفيوتشر، حيث استغل تلك الفترات لتطوير مهاراته وزيادة خبراته، مما جعل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، يضمه لصفوف الفراعنة ومن هنا كانت بداية انطلاقته.

بعد انتهاء فترة الإعارة، عاد عبد المنعم إلى الأهلي ليحجز مكانًا أساسيًا في التشكيلة، لم يتوقف عند هذا الحد، بل تألق مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث كان من أبرز اللاعبين في الدفاع، وساهم في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية.

محمد عبدالمنعم "رجل النهائيات في الأهلي"

يمتلك محمد عبد المنعم بصمة مميزة في تاريخ النادي الأهلى، من خلال تسجيله لأكثر من هدف حاسم في مباريات عصيبة وكان سببًا في عبور الفريق لأكثر من نهائي بطولة.

حيث لا تنسي جماهير الأهلي هدفه في مرمى بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021، وهدفه في مرمى الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، موسم 2021/2022 منح به الأحمر بطاقة التأهل والعبور لدور نصف النهائي.

والهدف الأبرز في مسيرته، كان في شباك الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، والتي توج بها المارد الأحمر باللقب.

أرقام محمد عبدالمنعم مع الأهلي

خلال مسيرته مع النادي الأهلي، خاص محمد عبد المنعم 115 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله إلي نادي نيس الفرنسي؛ بواقع 59 لقاء في الدوري المصري، و6 في كأس مصر، و4 مواجهات بالسوبر المصري، و34 بدوري أبطال أفريقيا، و8 مباريات في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الأفريقي، ومباراة في السوبر الأفريقي.

بطولات محمد عبدالمنعم مع الأهلي

نجح محمد عبدالمنعم في التتويج بـ 10 بطولات بقميص الأهلي؛ حيث حصد بطولة الدوري المصري (3) مرات، وكأس مصر (2)، كأس السوبر المصري (3)، دوري أبطال أفريقيا (2)، فيما نجح في حصد برونزية كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر في 3 مناسبات.