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"رجل الحسم".. 20 صورة ترصد رحلة محمد عبد المنعم من الشرقيه إلى فرنسا

03:30 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    مروة عيد ومحمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم 9
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم 7
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    محمد عبد المنعم مع منتخب مصر
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    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    لاعبي الأهلي يحتفلون بوصول محمد عبد المنعم إلى المباراة رقم 100 مع الأهلي
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    محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب الأهلي
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم وزيزو و مصطفى محمد
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم يحتفل بوصوله إلى المباراة رقم 100 مع الأهلي
  • عرض 22 صورة
    احتفال محمد عبد المنعم
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب الأهلي
  • عرض 22 صورة
    محمد عبد المنعم يحمل كأس أفريقيا
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يعد المدافع الشاب محمد عبد المنعم الذي لمع نجمه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، واحدًا من أكثر اللاعبين إلهامًا في كرة القدم المصرية، رحلته لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والصعاب التي صقلته وأعدته ليصبح واحدًا من أعمدة الدفاع في والمنتخب الوطني.

عبد المنعم وحلم كرة القدم

ولد محمد عبد المنعم في إحدى المناطق الشعبية بمحافظة الزقازيق، حيث كانت ظروف الحياة متواضعة، عاش طفولة مليئة بالتحديات، حيث بدأ رحلته من شوارع المدينة، حتى وصل لملاعب أوروبا.

محمد عبد المنعم والانضمام للمارد الأحمر

لفتت موهبة عبد المنعم أنظار كشافي النادي الأهلي، وتم ضمه إلى قطاع الناشئين، ورغم صغر سنه، أظهر التزامًا وانضباطًا كبيرين، مما جعله يتقدم سريعًا في المراحل العمرية داخل النادي، لم تكن طريقته المميزة في الدفاع وحدها ما يميزه، بل أيضًا شخصيته القوية وإصراره على إثبات نفسه.

إعارات متتالية وتألق مع الفراعنة

لم تكن رحلته داخل الأهلي خالية من التحديات، حيث تم إعارته إلى أندية مثل سموحة وفيوتشر، حيث استغل تلك الفترات لتطوير مهاراته وزيادة خبراته، مما جعل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، يضمه لصفوف الفراعنة ومن هنا كانت بداية انطلاقته.

بعد انتهاء فترة الإعارة، عاد عبد المنعم إلى الأهلي ليحجز مكانًا أساسيًا في التشكيلة، لم يتوقف عند هذا الحد، بل تألق مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث كان من أبرز اللاعبين في الدفاع، وساهم في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية.

محمد عبدالمنعم "رجل النهائيات في الأهلي"

يمتلك محمد عبد المنعم بصمة مميزة في تاريخ النادي الأهلى، من خلال تسجيله لأكثر من هدف حاسم في مباريات عصيبة وكان سببًا في عبور الفريق لأكثر من نهائي بطولة.

حيث لا تنسي جماهير الأهلي هدفه في مرمى بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021، وهدفه في مرمى الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، موسم 2021/2022 منح به الأحمر بطاقة التأهل والعبور لدور نصف النهائي.

والهدف الأبرز في مسيرته، كان في شباك الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، والتي توج بها المارد الأحمر باللقب.

أرقام محمد عبدالمنعم مع الأهلي

خلال مسيرته مع النادي الأهلي، خاص محمد عبد المنعم 115 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله إلي نادي نيس الفرنسي؛ بواقع 59 لقاء في الدوري المصري، و6 في كأس مصر، و4 مواجهات بالسوبر المصري، و34 بدوري أبطال أفريقيا، و8 مباريات في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الأفريقي، ومباراة في السوبر الأفريقي.

بطولات محمد عبدالمنعم مع الأهلي

نجح محمد عبدالمنعم في التتويج بـ 10 بطولات بقميص الأهلي؛ حيث حصد بطولة الدوري المصري (3) مرات، وكأس مصر (2)، كأس السوبر المصري (3)، دوري أبطال أفريقيا (2)، فيما نجح في حصد برونزية كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر في 3 مناسبات.

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