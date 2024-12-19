نجم فاركو وزوجته يؤدون واجب العزاء في والدة الحضري (صور)

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

ظهور حسام عاشور في عزاء والدة عصام الحضري (صور)

كتبت -نهى خورشيد

أدى الثنائي رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو وزوجته الإعلامية شيماء صابر، واجب العزاء في والدة عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

ورصدت كاميرات مصراوي صور من وصول شيماء ورامي العزاء المقام مساء اليوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفي سياق منفصل، يحتل الفريق الكروي بنادي فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حتى الآن برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد وهزيمة.