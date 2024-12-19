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نجم فاركو وزوجته يؤدان واجب العزاء في والدة الحضري (صور)

01:22 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عزاء والدة عصام الحضري (1)
  • عرض 4 صورة
    عزاء والدة عصام الحضري (3)
  • عرض 4 صورة
    نجم فاركو وزوجته يؤدون واجب العزاء في والدة الحضري
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كتبت -نهى خورشيد

أدى الثنائي رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو وزوجته الإعلامية شيماء صابر، واجب العزاء في والدة عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

ورصدت كاميرات مصراوي صور من وصول شيماء ورامي العزاء المقام مساء اليوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفي سياق منفصل، يحتل الفريق الكروي بنادي فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حتى الآن برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد وهزيمة.

رامي صبري شيماء صابر عزاء والدة عصام الحضري مسجد الشرطة نادي فاركو
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