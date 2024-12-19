ظهور حسام عاشور في عزاء والدة عصام الحضري (صور)

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

ظهر حسام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في عزاء والدة اللاعب عصام الحضري، والمقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم الأربعاء.

وتواجد لاعب الأهلي السابق في مقر العزاء الذي بدأ مساء اليوم الأربعاء، لتقديم واجب العزاء لزميله السابق بالنادي الأهلي، رفقة العديد من نجوم كرة القدم الذين تواجدوا أيضًا في العزاء.

جدير بالذكر أن حسام غالي وعصام الحضري سبق لهم تمثيل النادي الأهلي وكان أحد قادة المارد الأحمر في مطلع الألفية الأخيرة.

وكانت والدة عصام الحضري، الحاجة نفيسة البحيري، قد وافتها المنية يوم الأحد الماضي، في موطنها الكائن بمحافظة البحيرة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.