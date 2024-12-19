10 صور من حضور شوبير عزاء والدة الحضري

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

ظهور حسام عاشور في عزاء والدة عصام الحضري (صور)

حضر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عزاء والدة عصام الحضري، والمقام مساء اليوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الحضري تلقي عزاء والدته بمسقط رأسه في مدينة دمياط وبالتحديد كفر البطيخ.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.