الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق محمد الشناوي.

ونشر الأهلي بياناً عبر حسابه الرسمي، على موقع "فيس بوك"، للكشف عن تفاصيل إصابة الشناوي، جاء نصه كالتالي: "قال الدكتور أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى".

"تسببت الإصابة في بعض الألام المؤقتة له والتي تزول تدريجياً، حالته مطمئنة، وسوف ينتظم الشناوي مع زملائه في مران الفريق بعد غد الجمعة، استعداداً لمباراة شباب بلوزداد يوم الأحد، في دوري أبطال أفريقيا".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد، يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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