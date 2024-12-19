ميكالي ينشر صورة مع الرباعي الأولمبي خلال زيارته للزمالك

كتبت - نهى خورشيد

نشر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005، صورة رفقة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الأولمبي وذلك خلال زيارته للقلعة البيضاء.

وشارك ميكالي متابعيه عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور مع الرباعي حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، محمد شحاتة ومحمود حمدي، مع تعليق:"يسعدني جدًا رؤيتك مرة أخرى".

وكان ميكالي رحل عن تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعد الخسارة الكبيرة أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024، ليتولى بعدها قيادة فراعنة 2005.