لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

ميكالي ينشر صورة مع الرباعي الأولمبي خلال زيارته للزمالك

12:04 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأوليمبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

نشر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005، صورة رفقة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الأولمبي وذلك خلال زيارته للقلعة البيضاء.

وشارك ميكالي متابعيه عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور مع الرباعي حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، محمد شحاتة ومحمود حمدي، مع تعليق:"يسعدني جدًا رؤيتك مرة أخرى".

وكان ميكالي رحل عن تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعد الخسارة الكبيرة أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024، ليتولى بعدها قيادة فراعنة 2005.

بسيسيبلسي

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر ميكالي مع الرباعي الأولمبي ميكالي في زيارة للزمالك انستجرام روجيرو ميكالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قرعة التمهيدي تكشف".. الأهلي خارج النسخة الحالية من بطولة كأس مصر

إعلان

إعلان