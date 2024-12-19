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14 صور من حضور أحمد سليمان عزاء والدة عصام الحضري

12:01 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (9)
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (6)
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (8)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (7)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (2)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (4)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (13)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (12)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (3)
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (10)
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (1)
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (11)
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (14)
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كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك، على حضور عزاء والدة حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري.

وكانت والدة الحضري، السيدة نفيسة البحيري رحلت عن عالمنا، يوم الأحد الماضي الموافق 15 ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض.

وكان الحضري، أقام يوم الأحد الماضي عزاء لوالدته، في مسقط رأسه بقرية كفر البطيخ في دمياط.

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أحمد سليمان نادي الزمالك عزاء والدة عصام الحضري عزاء والدة الحضري
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