14 صور من حضور أحمد سليمان عزاء والدة عصام الحضري

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك، على حضور عزاء والدة حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري.

وكانت والدة الحضري، السيدة نفيسة البحيري رحلت عن عالمنا، يوم الأحد الماضي الموافق 15 ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض.

وكان الحضري، أقام يوم الأحد الماضي عزاء لوالدته، في مسقط رأسه بقرية كفر البطيخ في دمياط.

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