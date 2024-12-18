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سيد عبدالحفيظ يؤدي واجب العزاء في والدة عصام الحضري

11:53 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    عزاء والدة الحضري في الشيخ زايد00000
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    عزاء والدة الحضري اليوم 0000
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    عزاء والدة الحضري 05
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    عبد الحفيظ في عزاء والدة الحضري
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة الحضري اليوم
  • عرض 12 صورة
    سيد عبد الحفيظ في عزاء والدة الحضري
  • عرض 12 صورة
    زوجة عصام الحضري في عزاء والدته اليوم
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    الحضري في عزاء والدته مساء اليوم
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    عزاء والدة الحضري اليوم 09
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شهد عزاء والدة عصام الحضري، تواجد نجم النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، وذلك خلال العزاء المقام مساء اليوم الأربعاء، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضر سيد عبدالحفيظ إلي مقر العزاء لتقديم واجب التعزية لنجم الأهلي السابق عصام الحضري، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم ولاعبي كرة القدم السابقين، والعديد من الشخصيات البارزة.

جدير بالذكر أن الحاجة نفيسة البحيري والدة عصام الحضري وافتها المنية يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، مسقط رأس الحضري.

عزاء والدة عصام الحضري النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ مسجد الشرطة
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