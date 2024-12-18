سيد عبدالحفيظ يؤدي واجب العزاء في والدة عصام الحضري

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ظهور حسام عاشور في عزاء والدة عصام الحضري (صور)

شهد عزاء والدة عصام الحضري، تواجد نجم النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، وذلك خلال العزاء المقام مساء اليوم الأربعاء، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضر سيد عبدالحفيظ إلي مقر العزاء لتقديم واجب التعزية لنجم الأهلي السابق عصام الحضري، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم ولاعبي كرة القدم السابقين، والعديد من الشخصيات البارزة.

جدير بالذكر أن الحاجة نفيسة البحيري والدة عصام الحضري وافتها المنية يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، مسقط رأس الحضري.