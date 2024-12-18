لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

"جلسة رمضان".. مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب بيرسي تاو عن المران الجماعي للأهلي

11:46 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو وواسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تدريبات الفريق الجماعية خلال اليومين الماضيين.

وواصل بيرسي تاو عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، لليوم الثاني على التوالي، منذ العودة من قطر بعد المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيرسي تاو متغيب عن المران دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق".

وأضاف: "تم عقد جلسة من قبل المدير الرياضي بالنادي محمد رمضان مع اللاعب، طالبه بالبحث عن عروض للرحيل عن الفريق".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، بنصف نهائي الإنتركونتيننتال، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، ليودع البطولة.

ويذكر أن بيرسي تاو، ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع النادي الأهلي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2025.

أقرأ أيضاً:

البنك الأهلي يكشف حقيقة عودة ناصر منسي من الزمالك في يناير

"بيرسي تاو والصفقات".. اجتماع عاصف في الأهلي بعد وصول الخطيب

بيرسي تاو النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان