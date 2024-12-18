"جلسة رمضان".. مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب بيرسي تاو عن المران الجماعي للأهلي

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تدريبات الفريق الجماعية خلال اليومين الماضيين.

وواصل بيرسي تاو عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، لليوم الثاني على التوالي، منذ العودة من قطر بعد المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيرسي تاو متغيب عن المران دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق".

وأضاف: "تم عقد جلسة من قبل المدير الرياضي بالنادي محمد رمضان مع اللاعب، طالبه بالبحث عن عروض للرحيل عن الفريق".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، بنصف نهائي الإنتركونتيننتال، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، ليودع البطولة.

ويذكر أن بيرسي تاو، ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع النادي الأهلي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2025.

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