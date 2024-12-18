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"بينهم سليمان وبيبو".. نجوم الأهلي يقدمون واجب العزاء في والدة عصام الحضري (صور)

07:09 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عزاء والدة عصام الحضري
  • عرض 15 صورة
    وليد سليمان في عزاء والدة الحضري
  • عرض 15 صورة
    هشام حنفي 1_1
  • عرض 15 صورة
    محسن صالح في عزاء والدة الحضري
  • عرض 15 صورة
    هشام حنفي_1
  • عرض 15 صورة
    خالد بيبو
  • عرض 15 صورة
    خالد بيبو 1
  • عرض 15 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى
  • عرض 15 صورة
    وليد سليمان
  • عرض 15 صورة
    خالد بثيبو في عزاء والدة الحضري
  • عرض 15 صورة
    أسامة حسني
  • عرض 15 صورة
    أسامة حسني ووليد سليمان
  • عرض 15 صورة
    أسامة نبيه وحازم إمام
  • عرض 15 صورة
    أسامة حسني في عزاء والدة الحضري
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كتب - يوسف محمد:

يتلقى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عزاء والدته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على حضور عزاء والدة عصام الحضري، ومن بينهم "خالد بيبو، وليد سليمان وأسامة حسني".

ورحلت والدة الحضري، عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموافق 15 ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض.

وكان الحضري، أقام يوم الأحد الماضي عزاء لوالدته، في مسقط رأسه بقرية كفر البطيخ في دمياط.

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