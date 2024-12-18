"بينهم سليمان وبيبو".. نجوم الأهلي يقدمون واجب العزاء في والدة عصام الحضري (صور)

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

كتب - يوسف محمد:

يتلقى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عزاء والدته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على حضور عزاء والدة عصام الحضري، ومن بينهم "خالد بيبو، وليد سليمان وأسامة حسني".

ورحلت والدة الحضري، عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموافق 15 ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض.

وكان الحضري، أقام يوم الأحد الماضي عزاء لوالدته، في مسقط رأسه بقرية كفر البطيخ في دمياط.

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