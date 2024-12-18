لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

"يحسوا بالندم".. رسالة قوية من وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مباراة باتشوكا وريال مدريد

07:00 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

وائل جمعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجه وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية إلى لاعبي النادي الأهلي، خلال مباراة فريق ؤيال مدريد وباتشوكا المسيكي، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره باتشوكا المكسيكي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "لوسيل" في قطر.

وقال جمعة في تصريحات، قبل بداية المباراة: "أتمنى لاعبي النادي الأهلي، يتابعون مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال، يحسوا بالندم على اللي عملوه وضياع فرصة سهلة".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، بنصف نهائي الإنتركونتيننتال، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، ليودع البطولة.

أقرأ أيضاً:

البنك الأهلي يكشف حقيقة عودة ناصر منسي من الزمالك في يناير

"بيرسي تاو والصفقات".. اجتماع عاصف في الأهلي بعد وصول الخطيب

وائل جمعة وائل جمعة يوجه رسالة للاعبي الأهلي مباراة باتشوكا وريال مدريد نهائي كأس الإنتركونتيننتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان