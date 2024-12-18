حازم إمام يتقدم عزاء والدة عصام الحضري في الشيخ زايد (صور)

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

تواجد حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق، في عزاء والدة عصام الحضري، والتي وافتها المنية يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، مسقط رأس الحضري.

وكان عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، قد أعلن عن إقامة عزاء والدته، الحاجة نفيسة البحيري، اليوم الأربعاء، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد صلاة المغرب.

ومن المتوقع أن يحضر العزاء اليوم عدد كبير من الشخصيات الرياضية والعامة لتقديم واجب العزاء ومواساة الحضري في مصابه الأليم.