10 صور لظهور زوجة عصام الحضري وبناته في عزاء والدته

كتبت - نهى خورشيد

وصلت صابرين زوجة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسطوري، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لاستقبال عزاء والدة زوجها.

واستقبلت صابرين عزاء والدة الحضري برفقة بناتها شاهندا وشهد.

وكان الحضري أعلن وفاة والدته، يوم الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون، انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يجعل مرضها شفيعا لها…..".