لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

10 صور لظهور زوجة عصام الحضري وبناته في عزاء والدته

06:43 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زوجة عصام الحضري (5)
  • عرض 10 صورة
    زوجة عصام الحضري (6)
  • عرض 10 صورة
    زوجة عصام الحضري (3)
  • عرض 10 صورة
    زوجة عصام الحضري (4)
  • عرض 10 صورة
    زوجة عصام الحضري (1)
  • عرض 10 صورة
    عزاء والدة الحضري (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة عصام الحضري (2)
  • عرض 10 صورة
    أبنة عصام الحضري (2)
  • عرض 10 صورة
    أبنة عصام الحضري (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

وصلت صابرين زوجة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسطوري، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لاستقبال عزاء والدة زوجها.

واستقبلت صابرين عزاء والدة الحضري برفقة بناتها شاهندا وشهد.

وكان الحضري أعلن وفاة والدته، يوم الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون، انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يجعل مرضها شفيعا لها…..".

عزاء والدة الحضري زوجة عصام الحضري ابنة عصام الحضري عائلة عصام الحضري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان