"بيرسي تاو والصفقات".. اجتماع عاصف في الأهلي بعد وصول الخطيب

كتب- مصراوي:

يصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال ساعات إلى القاهرة قادما من قطر، لعقد عدد من الاجتماعات لحسم مصير الصفقات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن محمود الخطيب دعى لجنة التخطيط للكرة برئاسة مختار مختار للاجتماع يوم الجمعة في حضور محمد رمضان المدير الرياضي.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سيتناول الاستماع إلى تقرير من محمد رمضان عن رؤية مارسيل كولر المدير الفني واختياراته النهائية لصفقات الشتاء، وسيتم حسم كافة الأمور في هذا الاجتماع.

وأكمل المصدر، أن من بين الملفات التي سيتم حسمها في الاجتماع، صفقات الشتاء من الأجانب خاصة مركز المهاجم والجناح واللاعبين المحليين، وأيضا موقف اللاعبين الذين سيرحلوا في يناير.

وتابع: "كما سيناقش الاجتماع ملف بيرسي تاو الجناح الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي".

وأتم المصدر أن الاجتماع سوف يشهد طرح محمد رمضان رؤيته لضرورة تواجد مدير للكرة حتى يتفرغ هو لبعض الأمور التي تخص التعاقدات والتنسيق وهيكلة قطاع الكرة.

اقرأ أيضا:

هل سيكون كهربا "كبش فداء" في يناير؟.. الغندور يثير الجدل