"والده رحب".. رئيس البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات مصطفى شوبير

كتب- محمد خيري:

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي كان قريب من التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ما يقرب من عامين.

وقال نصار، في تصريحات على قناة "etc":" كنا قريبين من التعاقد مع مصطفى شوبير، في وقت من الأوقات قبل أن يلعب بشكل أساسي مع الأهلي".

وتابع:" الحارس رحب وكان يريد أن يلعب خاصة وأنه كان لا يشارك في المباريات مع الأهلي، وكنا نتابعه في المباريات التي يشارك فيها مع فريق الشباب".

وواصل:" أحمد شوبير، والد الحارس رحب بانتقال نجله إلى البنك الأهلي، في حالة موافقة الأهلي، وكان الحديث عن استعارة اللاعب ولكن النادي رفض وتمسك باستمراره".

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