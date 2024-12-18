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"صفقة الأهلي في كأس العالم".. أحمد حسن ينشر صورته مع أبو تريكة ويعلق

01:02 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

أحمد حسن ومحمد أبو تريكة

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كتبت-هند عواد:

نشر أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورته مع محمد أبو تريكة لاعب الأحمر الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد حسن على الصورة: "صفقة الأهلي الجديدة لكأس العالم للأندية محمد محمد محمد أبو تريكة 22، انتظروا فيديو التوثيق بعد قليل صباحكم خير وبركة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة الأولى التي تضم، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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