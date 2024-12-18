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"لمشاهدة مباراة ريال مدريد بالمجان".. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

11:51 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

كأس الإنتركونتيننتال

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كتبت-هند عواد:

تذيع شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مباراة نهائي كأس القارات للأندية "كأس الإنتروكنيننتال 2024"، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

ويواجه ريال مدريد نظيره باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024.

وتنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وجاء تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة، كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

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كأس الإنتركونتيننتال تردد قناة بي إن سبورتس موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا ريال مدريد وباتشوكا
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