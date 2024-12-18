"بعد التعادل مع المصري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع المصري في الكونفدرالية

علق أحمد الطيب على عدم حصول أحمد سيد زيزو على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا2024.

وكتب في منشورعلى حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زيزو، فاز بالأهم، فاز بحب كل جماهير الزمالك، وهذا هو الفوز العظيم فى الكرة، زيزو أحد القلائل إللى دخلوا القلوب دون إستئذان، بل وسكن و نام فى البطين الأيسر، حيث مركز ضخّ الدم".

يذكر أن حارس مرمى صندوانز رونوين ويليامز توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.