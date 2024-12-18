"سكن ونام في البطين الأيسر"... تعليق أحمد الطيب على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا
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علق أحمد الطيب على عدم حصول أحمد سيد زيزو على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا2024.
وكتب في منشورعلى حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زيزو، فاز بالأهم، فاز بحب كل جماهير الزمالك، وهذا هو الفوز العظيم فى الكرة، زيزو أحد القلائل إللى دخلوا القلوب دون إستئذان، بل وسكن و نام فى البطين الأيسر، حيث مركز ضخّ الدم".
يذكر أن حارس مرمى صندوانز رونوين ويليامز توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.
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