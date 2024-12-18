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"سكن ونام في البطين الأيسر"... تعليق أحمد الطيب على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا

12:45 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 7 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 7 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 7 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
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    زيزو
  • عرض 7 صورة
    رسالة عمر جابر إلى زيزو
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علق أحمد الطيب على عدم حصول أحمد سيد زيزو على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا2024.

وكتب في منشورعلى حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زيزو، فاز بالأهم، فاز بحب كل جماهير الزمالك، وهذا هو الفوز العظيم فى الكرة، زيزو أحد القلائل إللى دخلوا القلوب دون إستئذان، بل وسكن و نام فى البطين الأيسر، حيث مركز ضخّ الدم".

يذكر أن حارس مرمى صندوانز رونوين ويليامز توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.

أحمد سيد زيزو المعلق أحمد الطيب الزمالك جائزة أفضل لاعب في إفريقيا رونوين ويليامز
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