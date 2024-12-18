علق أحمد الطيب على عدم حصول أحمد سيد زيزو على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا2024.

وكتب في منشورعلى حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زيزو، فاز بالأهم، فاز بحب كل جماهير الزمالك، وهذا هو الفوز العظيم فى الكرة، زيزو أحد القلائل إللى دخلوا القلوب دون إستئذان، بل وسكن و نام فى البطين الأيسر، حيث مركز ضخّ الدم".

يذكر أن حارس مرمى صندوانز رونوين ويليامز توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.