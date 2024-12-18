مصدر يكشف "لمصراوي" حقيقة تعاقد الأهلي مع ثنائي زد

كتب - محمد القرش:

تداولت أخبار تعاقد النادي الأهلي مع ثنائي نادي زد، محمد إسماعيل ومصطفى العش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي زد "لمصراوي" أن كل ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة نهائيا.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع الثنائي حتى الآن.

وقال المصدر إن نادي زد مستعد لاستقبال العروض والتفاوض مع النادي الأهلي من أجل انتقال أي لاعب للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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