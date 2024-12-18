ملف رياضة مصراوي.. كهربا في حالة نفسية سيئة.. فينيسيوس أفضل لاعب في العالم.. وحقيقة رحيل مروان عطية

كتبت-هند عواد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

"حالته النفسية سيئة".. حقيقة نقل محمود كهربا إلى المستشفى

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تُشير إلى تعرض لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إقناع بالرحيل.. خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، على التعاقد مع مهاجم للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر يكشف حقيقة عرض السعودية لمروان عطية وموقف الأهلي

تداولت أنباء عن وصول عرض من نادي الفتح السعودي للتعاقد مع لاعب الأهلي مروان عطية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"اللاعب متمسك".. عضو لجنة الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

كشف طارق السيد عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك تطورات تجديد عقد أحمد سيد زيزو، مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بالترتيب.. تصويت صلاح وحسام حسن على جائزة ذا بيست 2024

حصد لاعب نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

متفوقا على ميسي.. فينيسيوس يحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم

حصد لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، فينيسيوس جونيور، جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نجم ليفربول يطلب المساواة بمحمد صلاح.. ما التفاصيل؟

تواجه إدارة ليفربول الإنجليزي، أزمة جديدة، خلال المفاوضات مع ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه، بنهاية عقده في الصيف المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.