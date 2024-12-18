مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، العديد من المباريات المهمة في كأس الرابطة الإنجليزية وكأس إنتركونتيننتال.

ويلاقي ريال مدريد نظيره باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال، بينما يواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

آرسنال ضد كريستال بالاس - 9.30 مساء - beIN Sports HD 4

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

ساوثامبتون ضد ليفربول - 10 مساء - beIN Sports HD 2

موعد مباراة نهائي إنتركونتيننتال

ريال مدريد ضد باتشوكا - 7 مساء - beIN Sports HD المفتوحة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال ضد رايو فاييكانو - 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

إسبانيول ضد فالنسيا - 10.30 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

أتالانتا ضد تشيزينا - 7.30 مساء - AD Sports Premium 2

روما ضد سامبدوريا - 10 مساء - AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - On Time sports