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مع أبو تريكة.. وائل جمعة وأحمد فتحي في ملعب بادل

12:02 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 2 صورة
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    وائل جمعة مع أحمد فتحي وأبو تريكة (2)
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كتب - محمد القرش:

نشر اللاعب الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، وائل جمعة، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وظهر في الصورة وائل جمعة بصحبة أحمد فتحي ومحمد أبو تريكة داخل إحدى ملاعب البادل في العاصمة القطرية الدوحة.

يُذكر أن الثلاثي سبق أن لعبوا مع النادي الأهلي في الفترة من 2007 حتى 2013.

وحصد الثلاثي العديد من الألقاب مع منتخب مصر، كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008.

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