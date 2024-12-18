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الزمالك يعلن وصول الفرنسي شيخ بوزيان إلى القاهرة

12:02 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

نادي الزمالك

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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، وصول الفرنسي شيخ بوزيان مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم الجديد، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدا للانضمام إلى الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس.

ويكون شيخ بوزيان، موجودا في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، مساء غدا الأربعاء، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نادي الزمالك شيخ بوزيان كريستيان جروس فريق الزمالك سيراميكا كليوباترا
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