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شوبير يكشف حقيقة انتقال مروان عطية إلى الدوري السعودي

11:57 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

مروان عطية

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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، حقيقة اقتراب نادي الفتح السعودي، من ضم مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن نادي الفتح السعودي، بقيادة مدربه جوزيه جوميز، اقترب من ضم مروان عطية.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة الأهلي: "انتشر خلال الساعات الماضية أن مروان عطية سينتقل إلى نادي الفتح السعودي، وأنا أؤكد بما لا يدع مجالا للشك، عدم صحة هذا الخبر".

وأضاف: "لا يوجد أي كلام عن رحيل مروان عطية على الإطلاق، واللاعب جدد تعاقده مع الأهلي، ولا توجد عروضا، وحتى إذا وجدت فالأمر مرفوض".

أحمد شوبير مروان عطية الدوري السعودي نادي الفتح السعودي النادي الأهلي
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