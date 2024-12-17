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"غاب 176 يوما للإصابة".. 10 معلومات عن مصطفى العش صفقة الأهلي المحتملة

11:44 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 8 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 8 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 8 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 8 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 8 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 8 صورة
    مصطفى العش
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كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم مصطفى العش قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، بالانتقال إلى النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

أبرز المعلومات عن مصطفى العش

-ولد 1 يناير 2000 (24 عاما)

-يجيد اللعب في خط الدفاع

-بدأ مسيرته في كوم حمادة وانتقل إلى غزل المحلة في سبتمبر 2021

-انضم إلى زد في سبتمبر 2023

-لعب 4 مباريات مع زد في الموسم الحالي

-قيمته التسويقية 600 ألف يورو

-لعب 100 مباراة، سجل هدفا وحيدا وصنع آخر

- تلقى 9 بطاقات صفراء

- لم يطرد

-تعرض لإصابة وحيدة في القدم، غاب بسببها لمدة 176 يوما، من 13 يوليو 2021 لـ4 يناير 2022

مصطفى العش نادي زد صفقة الأهلي أبرز المعلومات عن مصطفى العش
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