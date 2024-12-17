"غاب 176 يوما للإصابة".. 10 معلومات عن مصطفى العش صفقة الأهلي المحتملة
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كتبت-هند عواد:
ارتبط اسم مصطفى العش قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، بالانتقال إلى النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
أبرز المعلومات عن مصطفى العش
-ولد 1 يناير 2000 (24 عاما)
-يجيد اللعب في خط الدفاع
-بدأ مسيرته في كوم حمادة وانتقل إلى غزل المحلة في سبتمبر 2021
-انضم إلى زد في سبتمبر 2023
-لعب 4 مباريات مع زد في الموسم الحالي
-قيمته التسويقية 600 ألف يورو
-لعب 100 مباراة، سجل هدفا وحيدا وصنع آخر
- تلقى 9 بطاقات صفراء
- لم يطرد
-تعرض لإصابة وحيدة في القدم، غاب بسببها لمدة 176 يوما، من 13 يوليو 2021 لـ4 يناير 2022
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