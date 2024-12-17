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"حالته النفسية سيئة".. حقيقة نقل محمود كهربا إلى المستشفى

11:42 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 10 صورة
    كهربا
  • عرض 10 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تُشير إلى تعرض لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

وقال مصدر "لمصراوي" إن كل الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا يتواجد الآن في منزله، لكن حالته النفسية سيئة من بعد مباراة باتشوكا.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خسارة على يد نظيره باتشوكا المكيسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بركلات الترجيح 6-5، حيث أهدر كهربا ركلة الترجيح الرابعة.

أخبار الأهلي الأهلي كهربا باتشوكا نقل كهربا للمستشفى
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