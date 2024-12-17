كولر يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي ويدافع عن ثلاثي الفريق

كتبت - نهى خورشيد

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد الخسارة الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي بكأس التحدي.

وكتب كولر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"الجماهير الأعزاء، نحن نتفهم خيبة أملكم ونشعر معكم، لقد بذل فريقنا قصارى جهده في المباراة الأخيرة، ولكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافياً لتحقيق النتيجة التي نريدها جميعاً".

وأضاف:"الأخطاء جزء من كرة القدم، كما هي جزء من الحياة؛ لقد بذل كهربا وعمر وخالد وكل اللاعبين الآخرين قصارى جهدهم وتحملوا المسؤولية عن الفريق".

وتابع مدرب الأحمر:"ورغم أن الكرة لم تدخل الشباك هذه المرة، فلا ينبغي لنا أن ننسى كيف أظهر هؤلاء اللاعبون شغفهم وجهدهم في الماضي، مما جعلنا نشعر بالفخر".

وواصل:"أنت أيضًا تبذل قصارى جهدك كل يوم في العمل أو في حياتك اليومية، ومع ذلك، لا تسير الأمور دائمًا على ما يرام، وينطبق الأمر نفسه على لاعبينا - فهم يقاتلون بكل قلوبهم، لكنهم بشر، تمامًا مثلنا جميعًا".

وأكد كولر:"الآن جاء دورنا للوقوف إلى جانبهم وإظهار معنى الوحدة الحقيقية، فقط معًا - كفريق وكمشجعين - نتغلب على اللحظات الصعبة ونخرج أقوى. هل يمكننا أن نتغلب على هذه اللحظات الصعبة ونخرج أقوى؟".

وأتم حديثه قائلا:"دعمكم أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى؛ معًا نحن أقوياء".