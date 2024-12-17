الأسيوطي يكافئ لاعبي النخبة أبوكساة لإنقاذهم سائق في حادث

"طلب من جروس ومشاركة شيكابالا وتجهيز الزناري".. ماذا حدث في مران الزمالك

كتبت - نهى خورشيد

في لافته إنسانية، قرر محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي لاڤيينا، صرف مكافأة مالية للاعبي فريق النخبة ابوكساة بعد إنقاذهم لأحد السائقين على الطريق الزراعي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي لافيينا صوراً من الحادث عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" قررت الإدارة صرف مكافأة مالية للاعبى فريق النخبة ابوكساة بعد الموقف العفوى والبطولى منهم أثناء عودتهم من مباراة سمسطا مساء اليوم بعد رؤيتهم لحادث انقلاب " تريسيكل على الطريق الزراعي" ليسرعوا جميعا لإنقاذ سائقه الذى سقط أسفله".

وأضاف النادي :" أن اللاعبين قاموا بعدها بإعادة التريسيكل لوضعه الطبيعى وتحميل البضائع التى كانت عليه ولم يتحركوا الا بعد الاطمئنان على السائق وتحرك أمامهم عائدا لمنزلة وهو يدعوا لهم".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا لمواجهة بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين المصري "القسم الثاني".