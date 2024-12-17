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إقناع بالرحيل.. خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي

11:05 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

مران الأهلي

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كتب - مراسل مصراوي:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، على التعاقد مع مهاجم للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن مجلس الأهلي يحاول إقناع الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، بفسخ عقده والرحيل مجانا لأي فريق آخر.

وأوضح المصدر أن الأهلي يسعى إلى التخلص من راتب اللاعب الضخم، حيث يحصل على 450 ألف دولار في الموسم "6 أشهر".

وقال المصدر إن المارد الأحمر وضع حلا بديلا حال لم يتلق الجنوب إفريقي عرضا للرحيل، وهو الاتجاه إلى المغربي رضا سليم، بعد رغبته في الفترة الأخيرة بالرحيل على سبيل الإعارة من أجل الحصول على المزيد من الدقائق.

يُذكر أن بيرسي تاو انضم للأهلي في موسم 2021/22 قادما من برايتون الإنجليزي، بينما تعاقد المارد الأحمر مع الجناح المغربي في موسم 2023/24 قادما من الجيش الملكي.

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