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أول 8 صور لظهور خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي

08:25 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
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ظهر خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، في عزاء الفنان نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكان الفنان نبيل الحلفاوي من مشجعي النادي الأهلي الكبار، واعتاد متابعة المباريات ودعم المارد الأحمر على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي توفي يوم الأحد 15 ديسمبر، في أحد المستشفيات.

عزاء نبيل الحلفاوي خالد مرتجي الأهلي نبيل الحلفاوي
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