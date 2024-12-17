مصدر يكشف حقيقة عرض السعودية لمروان عطية وموقف الأهلي

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تداولت أنباء عن وصول عرض من نادي الفتح السعودي للتعاقد مع لاعب الأهلي مروان عطية.

وأكد مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أنه لا صحة لهذه الأنباء، ولم تصل أي عروض للاعب.

وأضاف، النادي الأهلي سيعدل عقد اللاعب ماديًا بناء على طلبه.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نادي شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل

وتقام مباراة الأهلي ضد بلوزداد في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة.