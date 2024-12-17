"طلب من جروس ومشاركة شيكابالا وتجهيز الزناري".. ماذا حدث في مران الزمالك اليوم؟

كتبت-هند عواد:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية في مران اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الفقرة التأهيلية في تدريب الزمالك، رفع المعدل البدني للاعبين لتجهيزهم للمباراة المقبلة، وتابع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، الفقرة التأهيلية للوقوف على حالة اللاعبين.

وعقد كريستيان جروس، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وتحدث مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وطالبتهم بتنفيذ المطلوب لتحقيق الأهداف والاستمرار على المنافسة في جميع البطولات.

وشارك ثنائي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر، في في الفقرة البدنية مع جميع اللاعبين، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزهما للمشاركة في كافة فقرات المران، خلال التدريبات المقبلة.

وأدى مصطفى الزناري مدافع الفريق ومحمد السيد لاعب الوسط، تدريبات تأهيلية على هامش المران، إذ يعاني الأول من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.